Una Vita anticipazioni dal 18 al 23 luglio 2022, Guillermo sceglie Claudia e lascia Azucena? (Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita trasmesse da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022 prenderà piede la storia che vede il triangolo formato da Azucena, Claudia e Guillermo. Il giovane da sempre dimostra interesse per la giovane Rubio, ma non disdegna nemmeno la compagnia dell’altra ragazza. Intanto Felipe sembra essere disposto a seguire i consigli della sua infermiera. David poi riesce a salvare per poco Valeria dalle grinfie di Aurelio. Potete trovare on demand i videoclip con i momenti più determinanti delle ultime vicende. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 18 al 23 luglio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 18 luglio 2022 Azucena e Guillermo parlano del ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 luglio 2022) Nelle puntate di Unatrasmesse da lunedì 18 a sabato 23prenderà piede la storia che vede il triangolo formato da. Il giovane da sempre dimostra interesse per la giovane Rubio, ma non disdegna nemmeno la compagnia dell’altra ragazza. Intanto Felipe sembra essere disposto a seguire i consigli della sua infermiera. David poi riesce a salvare per poco Valeria dalle grinfie di Aurelio. Potete trovare on demand i videoclip con i momenti più determinanti delle ultime vicende. Tutto sulle puntate di Unadal 18 al 23Nella puntata di Unadi lunedì 18parlano del ...

