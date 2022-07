Sfogliamondo: le dimissioni di Draghi sulla stampa estera (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Le crisi politica apertasi in Italia con le dimissioni di Mario Draghi trova ampia eco sulla stampa internazionale: sono molti i giornali che hanno la notizia in prima pagina, con titoli che concordemente sottolineano il brusco ritorno del nostro Paese nell'instabilità. Tra gli altri temi in evidenza, il viaggio di Biden in Arabia Saudita dove l'attende un imbarazzante incontro con Mohammed bin Salman, e la crisi del gas provocata in Europa dalla chiusura del gasdotto Nord Stream 1. Washington Post Donald Trump potrebbe annunciare ufficialmente in settembre la sua candidatura alle presidenziali del 2024. E' il titolo di apertura del Washington Post, secondo cui l'ex presidente è sempre più intenzionato a lanciare prestissimo la sua campagna per tentare il ritorno alla Casa Bianca, malgrado molte persone a lui ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Le crisi politica apertasi in Italia con ledi Mariotrova ampia ecointernazionale: sono molti i giornali che hanno la notizia in prima pagina, con titoli che concordemente sottolineano il brusco ritorno del nostro Paese nell'instabilità. Tra gli altri temi in evidenza, il viaggio di Biden in Arabia Saudita dove l'attende un imbarazzante incontro con Mohammed bin Salman, e la crisi del gas provocata in Europa dalla chiusura del gasdotto Nord Stream 1. Washington Post Donald Trump potrebbe annunciare ufficialmente in settembre la sua candidatura alle presidenziali del 2024. E' il titolo di apertura del Washington Post, secondo cui l'ex presidente è sempre più intenzionato a lanciare prestissimo la sua campagna per tentare il ritorno alla Casa Bianca, malgrado molte persone a lui ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Sfogliamondo: le dimissioni di Draghi sulla stampa estera - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Italia: La crisi del governo italino sulle prime pagine straniere. In evidenza anche il viaggio del presidente Biden in Arabia… - Violetta_2021 : RT @Agenzia_Italia: La crisi del governo italino sulle prime pagine straniere. In evidenza anche il viaggio del presidente Biden in Arabia… - Agenzia_Italia : La crisi del governo italino sulle prime pagine straniere. In evidenza anche il viaggio del presidente Biden in Ara… -

Sfogliamondo: la crisi energetica tedesca Al rifiuto, minacciò di sostituire il procuratore generale William Barr con uno a lui fedele e si fermò solo davanti alle dimissioni che tutti i dirigenti del Dipartimento dissero di essere pronti a ... Sfogliamondo: Biden, l'Ucraina e la crisi economica Leggi anche La Francia è ingovernabile: i 5 scenari del dopo - voto Dalle dimissioni della prima ministra Elizabeth Borne alla mozione di censura del Parlamento, cosa potrebbe accadere dopo che le ... AGI - Agenzia Italia Sfogliamondo: le dimissioni di Draghi sulla stampa estera AGI - Le crisi politica apertasi in Italia con le dimissioni di Mario Draghi trova ampia eco sulla stampa internazionale: sono molti i giornali che hanno la notizia in prima pagina, con titoli che ... Sfogliamondo: notizia del giorno, le immagini dell'Universo scattate da Webb AGI - Le straordinarie immagini dell'universo riprese dal telescopio spaziale Webb sono tra le notizie in evidenza sui maggiori quotidiani internazionali, che presentano oggi un ventaglio di temi piut ... Al rifiuto, minacciò di sostituire il procuratore generale William Barr con uno a lui fedele e si fermò solo davanti alleche tutti i dirigenti del Dipartimento dissero di essere pronti a ...Leggi anche La Francia è ingovernabile: i 5 scenari del dopo - voto Dalledella prima ministra Elizabeth Borne alla mozione di censura del Parlamento, cosa potrebbe accadere dopo che le ... Sfogliamondo: notizia del giorno, le immagini dell'Universo scattate da Webb AGI - Le crisi politica apertasi in Italia con le dimissioni di Mario Draghi trova ampia eco sulla stampa internazionale: sono molti i giornali che hanno la notizia in prima pagina, con titoli che ...AGI - Le straordinarie immagini dell'universo riprese dal telescopio spaziale Webb sono tra le notizie in evidenza sui maggiori quotidiani internazionali, che presentano oggi un ventaglio di temi piut ...