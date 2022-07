Sampdoria | infortunio per Viera | trauma distorsivo al piede

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il centrocampista della, Ronaldo Vieira, ha abbandonato il campo di allenamento oggi per unLeggera preoccupazione in casaal termine dell’allenamento odierno. Ronaldo Vieira è stato costretto ad abbandonare il campo per unal. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, non si tratta di un problema di grave entità. Tuttavia, il centrocampista inglese difficilmente parteciperà all’amichevole di domani contro il Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

