Operaia travolta da muletto mentre lavora in fabbrica

Grave infortunio sul lavoro questa mattina alla Electrolux Professional di Vallenoncello, a Pordenone. Un'di una ditta esterna è statada un carrello elevatore in movimento. Le sue condizioni sono molto serie. Subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Pordenone. Sul posto, ...PORDENONE - Grave infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 15 luglio, alla Electrolux Professional. Un', per cause ancora in corso di accertamento, è statada un carrello elevatore in movimento . La donna è stata inizialmente soccorsa dai compagni di lavoro, che hanno subito allertato ... Operaia travolta da un carrello elevatore in fabbrica: gravissima. Colleghi sotto choc, attività sospesa