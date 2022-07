Nei primi 5 mesi entrate tributarie e contributive in crescita (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio, mostrano nel complesso una crescita di 25.389 milioni (+9,5%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie nei primi cinque mesi dell'anno evidenziano un aumento di 19.410 milioni (+11,3%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+18.562 milioni, +10,9%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.090 milioni, +70,8%). Lieve flessione per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (-132 milioni, -1,1%). Le poste correttive – che riducono le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-maggio, mostrano nel complesso unadi 25.389 milioni (+9,5%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leneicinquedell'anno evidenziano un aumento di 19.410 milioni (+11,3%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+18.562 milioni, +10,9%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+2.090 milioni, +70,8%). Lieve flessione per il gettito relativo alledegli enti territoriali (-132 milioni, -1,1%). Le poste correttive – che riducono le ...

