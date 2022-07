La forte emorragia e la corsa in ospedale in ambulanza, paura per Guenda Goria (Di venerdì 15 luglio 2022) paura per Guenda Goria. Ieri sera la figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria si è sentita male ed è Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 15 luglio 2022)per. Ieri sera la figlia di Maria Teresa e Amedeosi è sentita male ed è Perizona Magazine.

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip, ex vippona in ospedale per una gravidanza extrauterina: “Forte emorragia, sono svenuta, mi devono operare d… - carmacc79 : @marieta99044909 Per provare ad arrestare l'emorragia di voti pentastellati. Comunque come leader di partito e scadente forte. - f29ec4f58c22480 : @Picindolor1 Speriamo in un emorragia celebrale più forte rispetto a quella che ha avuto.???????????????????????? -