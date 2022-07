Inflazione senza freni in Italia. Secondo l’Istat a giugno è salita dell’1,2% mentre su base annua è a +8% (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aggrava la crisi economica e l’Inflazione è senza freni in Italia. A giugno 2022 l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell’1,2% su base mensile. E dell’8% su base annua (da +6,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare. In un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche, l’ulteriore accelerazione della crescita su base tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +32,9% a +39,9%; i prezzi dei Beni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Si aggrava la crisi economica e l’in. A2022stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento,2% sumensile. E dell’8% su(da +6,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare. In un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche, l’ulteriore accelerazione della crescita sutendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +32,9% a +39,9%; i prezzi dei Beni ...

