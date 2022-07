Emirates attacca Heathrow Si infiamma la guerra dei cieli

(Di venerdì 15 luglio 2022) Alla richiesta della società di gestione didi non superare i centomila passeggeri al giorno, la compagniarisponde con parole dure. Il vettore di Dubai, uno dei più grandi del mondo tra quelli a lungo raggio, si rifiuta di accettare limitazioni definendo inaccettabile la decisione die accusando la sua gestione di “palese disprezzo per i clienti”. Per queste ragioni continuerà comunque a vendere biglietti nonostante quella che, ha affermato, pare la minaccia di un’azione legale da parte di. “È deplorevole che ieri sera l’aeroporto inglese ci abbia concesso 36 ore per rispettare i tagli di capacità, una cifra che sembra essere stata decisa senza una ragione”, si legge nel comunicatodi giovedì, che continua: “Le loro comunicazioni non solo hanno indicato i ...

Pubblicità

...strascichi perché oggi il bicampione uscente del Tour ha dato nuovi saggi di come si: per ... ovvero dal clima di contagi all'interno della UAE: l'ultimo della lista è Matxín Fernández, ...Tadej Pogacar SLO (UAE) in 24h43'14" 2. Jonas Vingegaard NOR (Jumbo - Visma) a 00'35" 3. Geraint Thomas GBR (Ineos Grenadiers) a 1'10" 4. Adam Yates GBR a 1'18" 5. David Gaudu FRA a 1'31" 6. ...Emirates, la principale compagnia aerea degli Emirati, ha risposto in maniera durissima. In un comunicato, infatti, l'azienda ha dichiarato che la colpa dell'attuale situazione è da ricondursi ...Jonas Vingegaard ha sfidato Tadej Pogacar, c'è stato un momento in cui - sulle terribili rampe della Super Planche des Belles Filles - sembrava aver messo in difficoltà la maglia gialla, poi lo sloven ...