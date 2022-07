Di Maio spara a zero sulla crisi di governo | “Il M5S non esiste più | ora è il partito di Conte”

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tra i più feroci critici della mossa del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia alDraghi aprendo di fatto ladic’è chi all’interno delè nato e cresciuto, e lo ha abbandonato poco prima della tempesta: Luigi Di, in un’intervista a Rtl, attacca quello che ormai definisce “ildi, perché quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle”. “Stava pianificando da tanto tempo la– ha dichiarato il ministro degli Esteri, autore della scissione che ha portato alla creazione del gruppo Insieme per il Futuro – perché qui c’è un tira e molla che va avanti da mesi”. Nega di aver avuto contatti con il presidente pentastellato dal momento della scissione, ma lo attacca per la gestione dell’ultimo periodo, che ...

Pubblicità

ilGiornale.it

...fare i conti con la sua immagine trasformata in quella di un Gavrilo Princip che a Sarajevo... che potrebbero anche passare a Insieme per il Futuro di Luigi Di, soprattutto se ci fosse la ......fare i conti con la sua immagine trasformata in quella di un Gavrilo Princip che a Sarajevo... che potrebbero anche passare a Insieme per il Futuro di Luigi Di, soprattutto se ci fosse la ... "Si pone fuori dal M5s". La Todde "spara" su Luigi Di Maio Di Maio spara a zero sulla crisi di governo Secondo Di Maio il Movimento 5 Stelle “ha dimostrato una fortissima immaturità politica, perché quando un partito non vota la fiducia quello che genera è ...Situazione davvero complicata per Mario Draghi, alla luce delle ultime decisioni da parte del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia in Senato sul DL Aiuti. La probabile crisi di Governo avviata ...