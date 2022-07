“Devono operarmi d’urgenza”. Guenda Goria in ospedale: il malore poi la scoperta (Di venerdì 15 luglio 2022) Guenda Goria ospedale. Di nuovo. Giovedì sera la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è sentita male, è svenuta e con fortissimi dolori improvvisi è stata stata costretta a chiamare il 118. Ha documentato tutto tra le sue Storie di Instagram, a partire da quando, dopo essersi ripresa dallo svenimento, si trovava in ambulanza. Arrivata in ospedale, ha di nuovo parlato con i suoi follower: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi Devono operare d’urgenza”, ha spiegato Guenda Goria. Guenda Goria ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022). Di nuovo. Giovedì sera la figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta si è sentita male, è svenuta e con fortissimi dolori improvvisi è stata stata costretta a chiamare il 118. Ha documentato tutto tra le sue Storie di Instagram, a partire da quando, dopo essersi ripresa dallo svenimento, si trovava in ambulanza. Arrivata in, ha di nuovo parlato con i suoi follower: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mioperare”, ha spiegato...

Pubblicità

fanpage : Guenda Goria ricoverata per una gravidanza extrauterina: 'Mi hanno operata d'urgenza' - blogtivvu : Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: emorragia interna “devono operarmi d’urgenza”, come sta l… - AndreaQuadrati : @foresta233 Ho fatto tre calcoli. Aiutatemi non riescono a togliermeli dicono devono operarmi i reni. -