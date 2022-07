Crisi governo, Bruxelles tifa Draghi: “Arrivi a fine legislatura” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – La Crisi di governo scoppiata a Roma piomba a Bruxelles in un Quartiere Europeo semivuoto, con il Parlamento prossimo alla pausa estiva e le altre istituzioni che iniziano ad andare in ferie. Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni riassume efficacemente il ‘mood’ prevalente a livello Ue davanti al terremoto politico romano e parla, ancora prima che Mario Draghi presenti le dimissioni al capo dello Stato, di “preoccupato stupore”. Stupore perché la guerra in Ucraina continua senza requie e si fa sentire sempre di più sull’economia europea (proprio ieri la Commissione ha tagliato le stime di crescita per il 2023 e alzato le previsioni relative all’inflazione), si profila un autunno molto complicato e, dunque, occorrerebbero “coesione” a livello nazionale e “solidarietà” a livello europeo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladiscoppiata a Roma piomba ain un Quartiere Europeo semivuoto, con il Parlamento prossimo alla pausa estiva e le altre istituzioni che iniziano ad andare in ferie. Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni riassume efficacemente il ‘mood’ prevalente a livello Ue davanti al terremoto politico romano e parla, ancora prima che Mariopresenti le dimissioni al capo dello Stato, di “preoccupato stupore”. Stupore perché la guerra in Ucraina continua senza requie e si fa sentire sempre di più sull’economia europea (proprio ieri la Commissione ha tagliato le stime di crescita per il 2023 e alzato le previsioni relative all’inflazione), si profila un autunno molto complicato e, dunque, occorrerebbero “coesione” a livello nazionale e “solidarietà” a livello europeo. ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - alediiorio_ : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… - folkvhbw : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… -