Criscitiello: Dybala aspetta l’Inter. Il Napoli non prenderà nessuno a livello di koulibaly” (Di venerdì 15 luglio 2022) Michele Criscitiello ha commentato i movimenti del Napoli di aurelio De Laurentiis in questa sessione di calciomercato. CALCIOMERCATO Napoli. Michele Criscitiello, giornalsita di SportItalia, ai microfoni di Radio Marte ha commentato il mercato del Napoli di aurelio De Laurentiis: “Se Kvaratskhelia si ispira a Ronaldo fa bene, significa che è forte ed ambizioso. Tutti ne parlano bene, secondo me il Napoli ha fatto un grande acquisto. Bisogna aspettare, comunque, l’inizio del campionato per capirne di più.Per me il Napoli era preparato alla cessione di Mertens e Insigne, ma non a quella di koulibaly. I nomi che ci sono per sostituire koulibaly, che già sostituirlo è impossibile, fanno capire tanto. Negli ultimi due ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Micheleha commentato i movimenti deldi aurelio De Laurentiis in questa sessione di calciomercato. CALCIOMERCATO. Michele, giornalsita di SportItalia, ai microfoni di Radio Marte ha commentato il mercato deldi aurelio De Laurentiis: “Se Kvaratskhelia si ispira a Ronaldo fa bene, significa che è forte ed ambizioso. Tutti ne parlano bene, secondo me ilha fatto un grande acquisto. Bisognare, comunque, l’inizio del campionato per capirne di più.Per me ilera preparato alla cessione di Mertens e Insigne, ma non a quella di. I nomi che ci sono per sostituire, che già sostituirlo è impossibile, fanno capire tanto. Negli ultimi due ...

Pubblicità

napolipiucom : Criscitiello: Dybala aspetta l'Inter. Il Napoli non prenderà nessuno a livello di koulibaly' #Criscitiello #napoli… - _SiGonfiaLaRete : #Criscitiello a Radio Marte: “Il #Napoli non era pronto alla cessione di #Koulibaly. #Dybala ha una promessa con l’… - 12__Justin : RT @ElTrattore: Criscitiello: 'Dai Alfredo dammi le ultime di mercato su Casa Milan' Pedullà: 'Non ho nessuna notizia di calciomercato sul… - ElTrattore : Criscitiello: 'Dai Alfredo dammi le ultime di mercato su Casa Milan' Pedullà: 'Non ho nessuna notizia di calciomer… - BisInterista : RT @ElTrattore: Criscitiello: 'Pedullà parlaci di Inter dai' Pedullà: 'eh no io non ho finito di parlare della juve, poi devo parlare anch… -

Criscitiello: 'Che genialata di Marotta. La pazienza di Dybala ha un limite' AreaNapoli.it Criscitiello: Dybala aspetta l’Inter. Il Napoli non prenderà nessuno a livello di koulibaly” Michele Criscitiello nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Dybala ha una promessa dall’Inter, quando si libera Sanchez, ma questo non significa che arrivi qualcuno e cambi idea. In attesa di ... Criscitiello: "Napoli: ora due difensori. Dybala, promessa all'Inter. Deulofeu non aspetta" Il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Ma sostituire Koulibaly a metà luglio è quasi impossibile". Su Dybala: "Ha una promessa con ... Michele Criscitiello nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Dybala ha una promessa dall’Inter, quando si libera Sanchez, ma questo non significa che arrivi qualcuno e cambi idea. In attesa di ...Il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Ma sostituire Koulibaly a metà luglio è quasi impossibile". Su Dybala: "Ha una promessa con ...