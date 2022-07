Cosa succederà mercoledì? Draghi determinato a lasciare, Letta e C. cercano di ricucire, M5s in riunione permanente (Di venerdì 15 luglio 2022) Il primo a parlare di “tempi supplementari” è stato il più Draghiano dei leghisti, il ministro Giorgetti, impegnato come il suo collega Pd Franceschini (in asse con Letta), Luigi Di Maio e l’intero trio dei ministri di Forza Italia Brunetta – Carfagna – Gelmini a creare i presupposti per una “resurrezione” del governo Draghi, con o senza il M5s in maggioranza. Il principale ostacolo a questa prospettiva è costituito proprio dalla determinazione di Draghi a confermare le dimissioni. E con molti motivi comprensibili: le parole pronunciate ieri al Senato dagli esponenti m5s erano quasi di liberazione per la fine di un obbligo di responsabilità, e hanno fatto cogliere plasticamente al premier Cosa si pensa davvero nel Movimento di Conte. E d’altronde proseguire senza di loro vorrebbe dire percorrere ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il primo a parlare di “tempi supplementari” è stato il piùano dei leghisti, il ministro Giorgetti, impegnato come il suo collega Pd Franceschini (in asse con), Luigi Di Maio e l’intero trio dei ministri di Forza Italia Brunetta – Carfagna – Gelmini a creare i presupposti per una “resurrezione” del governo, con o senza il M5s in maggioranza. Il principale ostacolo a questa prospettiva è costituito proprio dalla determinazione dia confermare le dimissioni. E con molti motivi comprensibili: le parole pronunciate ieri al Senato dagli esponenti m5s erano quasi di liberazione per la fine di un obbligo di responsabilità, e hanno fatto cogliere plasticamente al premiersi pensa davvero nel Movimento di Conte. E d’altronde proseguire senza di loro vorrebbe dire percorrere ...

Pubblicità

KHRISS32 : @LiFreDan Infatti. Ma non voglio essere estremista... Vediamo cosa succederà. - ilriformista : Con la mossa del Colle di respingere le dimissioni di #Draghi, la crisi torna alle Camere e la sindrome del Papeete… - Aboutme_Kia : Comunque nel mio programma estivo sono tentata di aggiungerci pure di studiarmi le materie per i 24CFU per l'insegn… - MGBasolu : @LSonnj @Josto51037271 @cmdotcom @SerieA @FIGC Sono anche io curiosa di vedere cosa succederà per … provare a salvarli! Stavolta! - blusewillis1 : RT @salvinimi: Se non potremo gestire noi i soldi del rf non le dovrà gestire nessuno. Se succederà cosi Conte ha fatto la cosa più stupida… -