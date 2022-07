Con 'Apocalisse4800' attesa una nuova ondata di caldo record (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Il grande caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa nelle settimane scorse, dopo alcuni giorni mitigati dall'anticiclone delle Azzorre tornerà a farsi sentire: un anticiclone africano da record, il cui nome non lascia adito a dubbi, 'Apocalisse4800', già da oggi porterà un primo assaggio di una lunga fase calda che, nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a meta' della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio. A partire da oggi, le 27 citta' monitorate dal ministero della Salute cominciano ad abbandonare il bollino verde, che corrisponde al livello 0 e che fa riferimento "alle condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione", per cambiare colore. Oggi il bollino giallo (livello 1) di pre-allerta che indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di ... Leggi su agi (Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Il grandeche ha colpito l'Italia e l'Europa nelle settimane scorse, dopo alcuni giorni mitigati dall'anticiclone delle Azzorre tornerà a farsi sentire: un anticiclone africano da record, il cui nome non lascia adito a dubbi, '', già da oggi porterà un primo assaggio di una lunga fase calda che, nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a meta' della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio. A partire da oggi, le 27 citta' monitorate dal ministero della Salute cominciano ad abbandonare il bollino verde, che corrisponde al livello 0 e che fa riferimento "alle condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione", per cambiare colore. Oggi il bollino giallo (livello 1) di pre-allerta che indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di ...

