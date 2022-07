Come attivare una PEC gratis per sempre (in ricezione) (Di venerdì 15 luglio 2022) Chi necessita di attivare una PEC per fare i concorsi pubblici o per contattare la pubblica amministrazione sa benissimo che non è possibile usufruire di una PEC totalmente gratuita, visto che i vari provider autorizzati si fanno pagare una quota annuale per poter mantenere la casella di posta elettronica certificata. Per fortuna Namirial ha deciso di andare contro corrente e di offrire, a tutti i possessori di SPID, la possibilità di attivare una casella PEC gratuita in ricezione, gratis per sempre e senza nessun costo nascosto (paghiamo solo eventuali invii ad un prezzo molto contenuto). Se siamo interessati ad attivare una PEC gratuita, siamo nella guida giusta: nei capitoli che seguono vi mostreremo cosa è SpidMail, quali sono i limiti di questa casella di posta elettronica e ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 15 luglio 2022) Chi necessita diuna PEC per fare i concorsi pubblici o per contattare la pubblica amministrazione sa benissimo che non è possibile usufruire di una PEC totalmente gratuita, visto che i vari provider autorizzati si fanno pagare una quota annuale per poter mantenere la casella di posta elettronica certificata. Per fortuna Namirial ha deciso di andare contro corrente e di offrire, a tutti i possessori di SPID, la possibilità diuna casella PEC gratuita inpere senza nessun costo nascosto (paghiamo solo eventuali invii ad un prezzo molto contenuto). Se siamo interessati aduna PEC gratuita, siamo nella guida giusta: nei capitoli che seguono vi mostreremo cosa è SpidMail, quali sono i limiti di questa casella di posta elettronica e ...

