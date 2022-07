CMIT TV - Svolta in difesa | ' Accelerata Juve Offerta migliore dell' Inter'

Pubblicità

CalcioMercato.it

... sviluppato e mantenuto per mesi - conferma Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni diTV - . E' altrettanto vero che questo accordo prevedeva che Bremer arrivasse all'...clamorosa nel futuro di Paulo Dybala. Ora 'è fuori dalla corsa': le ultime news legate all'ex attaccante della JuventusIntervenuto ai microfoni dellaTV, Enrico Camelio ha fatto il punto ... CMIT TV | “Dybala non conviene più”. Svolta Ronaldo e Milinkovic La Juventus ha voglia di beffare l'Inter e soffiare il calciatore tanto atteso da Simone Inzaghi: ecco cosa sta succedendo ...Kalidou Koulibaly non ha ancora trovato un accordo con il presidente del Napoli per il rinnovo del contratto. Nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto del club.