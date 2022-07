Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera, fan chiede una foto: ‘Ti do una cellularata in faccia’ (Di venerdì 15 luglio 2022) Ieri Alessandra Amoroso è stata la protagonista indiscussa del San Siro a Milano. Uno dei successi più alti della carriera che sicuramente rimarrà nella storia. Uno show incredibile, con ballerini d’eccezione che però, purtroppo, è finito, di nuovo, nella bufera di qualche fan. Leggi anche: Alessandra Amoroso: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, canzoni, altezza, nuovo singolo Alessandra Amoroso contro i suoi fan? Qualche giorno fa la cantante si è vista al centro di alcune polemiche per un video caricato sul web che ha fatto non poco discutere. Ha rifiutato di firmare un cuscino a una sua fan in fila da ore e questo ha fatto alterare non poche persone. Un video che ha provocato un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Ieriè stata la protagonista indiscussa del San Siro a Milano. Uno dei successi più alti della carriera che sicuramente rimarràstoria. Uno show incredibile, con ballerini d’eccezione che però, purtroppo, è finito, didi qualche fan. Leggi anche:: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, canzoni, altezza,singolocontro i suoi fan? Qualche giorno fa la cantante si è vista al centro di alcune polemiche per un video caricato sul web che ha fatto non poco discutere. Ha rifiutato di firmare un cuscino a una sua fan in fila da ore e questo ha fatto alterare non poche persone. Un video che ha provocato un ...

IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - TicketOneIT : ?Dopo lo spettacolo emozionante di San Siro @AmorosoOF annuncia il #TuttoAccadeTour nei palazzetti! ??Biglietti in… - CorriereCitta : Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera, fan chiede una foto: ‘Ti do una cellularata in faccia’ - volanogiorni : secondo me state esagerando con la questione di alessandra amoroso -