A Brescia dopo la pandemia smartworking per 36,1% delle imprese, dato inferiore alla media (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo le indicazioni delle imprese Bresciane, lo smartworking 2.0 (una volta terminata l’emergenza) interesserà il 36,1% delle aziende e il 7,3% dei lavoratori. Numeri inferiori alla media dei principali territori italiani analoghi, anche a causa delle caratteristiche strettamente manifatturiere della nostra provincia. A evidenziarlo è un approfondimento sul tema – curato dal Centro Studi Confindustria Brescia – relativo all’HR DASHBOARD 2022, rapporto che riunisce i risultati di due indagini, condotte nel primo semestre dell’anno su un panel di aziende associate sui temi che riguardano la gestione delle risorse umane. Il report – presentato stamattina in un evento online – è frutto della collaborazione tra ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo le indicazionine, lo2.0 (una volta terminata l’emergenza) interesserà il 36,1%aziende e il 7,3% dei lavoratori. Numeri inferioridei principali territori italiani analoghi, anche a causacaratteristiche strettamente manifatturiere della nostra provincia. A evidenziarlo è un approfondimento sul tema – curato dal Centro Studi Confindustria– relativo all’HR DASHBOARD 2022, rapporto che riunisce i risultati di due indagini, condotte nel primo semestre dell’anno su un panel di aziende associate sui temi che riguardano la gestionerisorse umane. Il report – presentato stamattina in un evento online – è frutto della collaborazione tra ...

