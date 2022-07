WTA Losanna 2022 | Bencic batte Bandecchi e vola ai quarti Bene anche Niemeier e Garcia

(Di giovedì 14 luglio 2022) È terminata da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa svizzera si sono disputate oggi le ultime quattro partite valevoli per il secondo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano aidi finale Belindae Julia Neimeier. La svizzera (testa di serie n.2) supera per la connazionale Susan(n.229 al mondo) per 6-3 6-4, mentre la tedesca (n.109 del ranking), reduce daidi finale di Wimbledon,la connazionale Eva Lys (n.217) per 6-4 6-2. Nelle altre due partite di giornata la francese Caroline(n.6 del seeding) sconfigge l’altra transalpina Leolia Jeanjean (n.155 WTA) per 6-1 6-4 e la serba Olga Danilovic (n.124) ha la meglio sulla russa Anna Kalinskaya ...

Non riuscito l'exploit a Susan Bandecchi (229) negli ottavi del Ladies Open di. La ticinese si dovuta inchinare in un derby tutto rossocrociato a Belinda Bencic (13), impostasi con il punteggio di 6 - 3 6 - 4. Malgrado un inizio ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco dei quarti di finale del torneodi2022 in programma venerdì 15 luglio . Si giocano le quattro sfide che regaleranno l'accesso alle semifinali, si scende in campo sul centrale con inizio alle ore 12 e tutti gli incontri ...Il derby rossocrociato tra Susan Bandecchi (WTA 229) e Belinda Bencic (13) ha visto trionfare la sangallese. Nonostante un match combattuto la ticinese non è riuscita a portare a casa la vittoria negl ...