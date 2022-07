Uomini e Donne: chi è il braccio destro di Maria, da non credere (Di giovedì 14 luglio 2022) Sapete chi è il braccio destro di Maria De Filippi? Non potreste mai immaginarlo Maria De Filippi negli anni è diventata senza dubbio una delle presentatrici più amate e seguite sulla rete ammiraglia. La moglie di Maurizio Costanzo nel tempo è riuscita a creare addirittura una società di produzione tutta sua, la Fascino Group SRL. Pochi sanno che Maria, proprio insieme a Maurizio dopo che si sono uniti a nozze, hanno adottato un ragazzo Gabriele, che oggi oltre ad essere un ometto è il braccio destro di sua mamma. Maria de filippi a Uomini e Donne (web)Maria De Filippi: il suo braccio destro si chiama Gabriele Maria e Maurizio hanno ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Sapete chi è ildiDe Filippi? Non potreste mai immaginarloDe Filippi negli anni è diventata senza dubbio una delle presentatrici più amate e seguite sulla rete ammiraglia. La moglie di Maurizio Costanzo nel tempo è riuscita a creare addirittura una società di produzione tutta sua, la Fascino Group SRL. Pochi sanno che, proprio insieme a Maurizio dopo che si sono uniti a nozze, hanno adottato un ragazzo Gabriele, che oggi oltre ad essere un ometto è ildi sua mamma.de filippi a(web)De Filippi: il suosi chiama Gabrielee Maurizio hanno ...

