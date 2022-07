Una certezza: comunque la si indossi, resta sempre il crop-top più elegante (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è una novità: la Primavera-Estate 2022 segna il ritorno dell’estetica anni Duemila, con il proliferare di look dove la vita bassa è protagonista. Ma è possibile scoprire l’ombelico e contemporaneamente preservare un certo stile? Basta puntare sui pezzi giusti, come una camicia corta elegante. Il look con la camicia corta di Bevza PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Come vestirsi a luglio 2022? 5 outfit estivi da copiare in vacanza e in città Dove l’abbiamo vista Modello cropped, ovvero tagliata all’altezza del ventre. Micro nelle dimensioni, con le maniche che si allungano fino al gomito o si accorciano – nel caso vengano rimboccate a dovere. Segni particolari: colletto ampio e vistoso a mo’ di grembiule, dettagli ricercati come bottoni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è una novità: la Primavera-Estate 2022 segna il ritorno dell’estetica anni Duemila, con il proliferare di look dove la vita bassa è protagonista. Ma è possibile scoprire l’ombelico e contemporaneamente preservare un certo stile? Basta puntare sui pezzi giusti, come una camicia corta. Il look con la camicia corta di Bevza PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Come vestirsi a luglio 2022? 5 outfit estivi da copiare in vacanza e in città Dove l’abbiamo vista Modelloped, ovvero tagliata all’altezza del ventre. Micro nelle dimensioni, con le maniche che si allungano fino al gomito o si accorciano – nel caso vengano rimboccate a dovere. Segni particolari: colletto ampio e vistoso a mo’ di grembiule, dettagli ricercati come bottoni ...

Pubblicità

matteosalvinimi : L’ergastolo agli assassini non restituirà il sorriso di #WillyMonteiro ai suoi cari, ma è dovere di una Giustizia g… - LiaCapizzi : La sofferenza fisica ad oltranza di Rafa. Perchè c'è una sola certezza: la parola <ritiro> non rientra nel vocabol… - auropego72 : @Massimotagliat2 @IncBeelzebub Che ti sei sbagliato è una certezza, è la risposta che dò a chi mi giudica senza sap… - convivioblog : @mariamarilucen @calchi963 Ha fatto una cosa stupida da social. Non so cosa intendesse dire. Non ce lo ha spiegato.… - Bluedevice99 : @Crudeli45198835 No una certezza...buongiorno! -