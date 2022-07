Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 08:10 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non possiamo che dire concorrenza e quindi non parteciperemo al voto di fiducia sul decreto aiuti così Giuseppe Conte ai parlamentari del Movimento 5 Stelle una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 21 al confine tra Lazio Marche Umbria e la zona in cui è stato registrato il terremoto la stessa del sisma di magnitudo 6 del 24 agosto 2016 che insieme le repliche successive causò circa 100 morti e 390 feriti durante l’inverno del gas ottobre Marzo si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento verso campagna di Risparmio di gas Mirate alle famiglie per l’abbassamento del termostato di un grado Ma anche in fondo ad ove tecnicamente fattibile applicabile la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non possiamo che dire concorrenza e quindi non parteciperemo al voto di fiducia sul decreto aiuti così Giuseppe Conte ai parlamentari del Movimento 5 Stelle una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 21 al confine tra Lazio Marche Umbria e la zona in cui è stato registrato il terremoto la stessa del sisma di magnitudo 6 del 24 agosto 2016 che insieme le repliche successive causò circa 100 morti e 390 feriti durante l’inverno del gas ottobre Marzo si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento verso campagna di Risparmio di gas Mirate alle famiglie per l’abbassamento del termostato di un grado Ma anche in fondo ad ove tecnicamente fattibile applicabile la ...

