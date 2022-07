Tumore Ovarico | una campagna di sensibilizzazione per le donne

Pubblicità

Di anno in anno aumentano le cose da conoscere sul, uno dei più aggressivi tumori femminili. Invitare donne e pazienti a informarsi è l'obiettivo della campagna '. Manteniamoci informate! Da donna a donna', progetto di ...La ricerca si è focalizzata principalmente sui casi dial primo stadio, ma questi tre tipi di alterazioni cromosomiche sono state riscontrate anche in casi in stadio avanzato, quello ...Milano, 14 lug. (askanews) - Di anno in anno aumentano le cose da conoscere sul tumore ovarico, uno dei più aggressivi tumori femminili.È una neoplasia aggressiva e ancora spesso scoperta tardi. Essere informate aiuta a prevenirla e diagnosticarla in fase iniziale, quindi può salvare la vita. Un'iniziativa condivide consigli ed esperi ...