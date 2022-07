TS – Milan, Leao incedibile. Va via solo per 150 milioni. E De Ketelaere è più vicino (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 19:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Uno dei brani più apprezzati di Anitta s’intitola “Envolver”, “Coinvolgere” (2 miliardi di visualizzazioni su Tik Tok, prima artista brasiliana a raggiungere la Top 10 Global di Spotify con un singolo da solista). Anitta, al secolo Larissa de Macedo Machado, cantante, attrice e ballerina di grande successo, è stata la star del Milan Latin Festival. Fra gli spettatori più entusiasti del suo concerto c’era Rafael Leao, insieme con l’amico cantante Sfera Ebbasta. Non sappiamo se anche Gerry Cardinale sia un fan di Anitta. Sappiamo che il nuovo proprietario rossonero non poteva trovare un modo migliore per “coinvolgere” Leao nel presente e nel futuro del Milan, blindandolo agli occhi dei club stranieri fortemente interessati al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 19:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Uno dei brani più apprezzati di Anitta s’intitola “Envolver”, “Coinvolgere” (2 miliardi di visualizzazioni su Tik Tok, prima artista brasiliana a raggiungere la Top 10 Global di Spotify con un singolo da solista). Anitta, al secolo Larissa de Macedo Machado, cantante, attrice e ballerina di grande successo, è stata la star delLatin Festival. Fra gli spettatori più entusiasti del suo concerto c’era Rafael, insieme con l’amico cantante Sfera Ebbasta. Non sappiamo se anche Gerry Cardinale sia un fan di Anitta. Sappiamo che il nuovo proprietario rossonero non poteva trovare un modo migliore per “coinvolgere”nel presente e nel futuro del, blindandolo agli occhi dei club stranieri fortemente interessati al ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : Leao, voglia di Milan: 6 milioni per la firma sul rinnovo - capuanogio : Il #Chelsea vuole prendere subito #Leao e il #Milan ora si affretta a discutere il rinnovo del contratto in scadenz… - Emmachampagne95 : RT @CescInt95: Sto vedendo Italia-Islanda da 10 minuti e non ho mai visto solo e così tani lanci lunghi. Neanche da parte del Milan di Piol… - CescInt95 : Sto vedendo Italia-Islanda da 10 minuti e non ho mai visto solo e così tani lanci lunghi. Neanche da parte del Mila… -