Taiwan | maxi - esercitazione su uno scenario di guerra

Pubblicità

Gazzetta di Parma

ha condotto il suo piu' grande esercizio di preparazione a catastrofi e scenari di guerra con l'obiettivo di rafforzare la sua difesa in risposta alle crescenti tensioni con la Cina. Piu' di ...E di fronte agli scenari più drammatici, come la potenziale invasione diTaiwan ha condotto il suo piu' grande esercizio di preparazione a catastrofi e scenari di guerra con l'obiettivo di rafforzare la sua difesa ...L’azienda italo-francese e la controparte americana hanno annunciato un accordo per la costruzione di una nuova foundry, vicino alla cittadina di Crolles. Si tratta del secondo grande investimento in ...