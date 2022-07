Stromae in concerto a Milano, ecco quando (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano – Stromae, l’artista, autore, performer, produttore, designer e regista di origine belga – da poco reduce dal successo del suo nuovo singolo “Santé”- torna a suonare dal vivo in un’unica data italiana, all’interno del Milano Summer Festival. Lo show, promosso da Vivo Concerti e Live Nation, si terrà all’Ippodromo Snai San Siro mercoledì 20 luglio 2022. Stromae era arrivato all’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit “alors on danse” (tratta dal disco di debutto “cheese” che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream), brano che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 paesi. È nel 2013 però con la pubblicazione del suo secondo album “racine carrée” che arriva al successo mondiale totalizzando oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo. Stromae inizia a ricevere diversi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022), l’artista, autore, performer, produttore, designer e regista di origine belga – da poco reduce dal successo del suo nuovo singolo “Santé”- torna a suonare dal vivo in un’unica data italiana, all’interno delSummer Festival. Lo show, promosso da Vivo Concerti e Live Nation, si terrà all’Ippodromo Snai San Siro mercoledì 20 luglio 2022.era arrivato all’attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit “alors on danse” (tratta dal disco di debutto “cheese” che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream), brano che ha raggiunto la vetta della classifica in 15 paesi. È nel 2013 però con la pubblicazione del suo secondo album “racine carrée” che arriva al successo mondiale totalizzando oltre 5.6 milioni di copie vendute nel mondo.inizia a ricevere diversi ...

