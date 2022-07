Pnrr: Bonomi e Decaro firmano intesa tra Confindustria e Anci (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, "hanno sottoscritto oggi - spiega una nota - un protocollo d'intesa fra le rispettive organizzazioni che mira a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente dell', Antonioe il presidente di, Carlo, "hanno sottoscritto oggi - spiega una nota - un protocollo d'fra le rispettive organizzazioni che mira a ...

Pubblicità

fisco24_info : Pnrr: Bonomi e Decaro firmano intesa tra Confindustria e Anci: Protocollo per un canale diretto tra Comuni e imprese - RobSc99 : @erretti42 i progetti PNRR Bonomi non era soddisfatto: bisogna dare di più a Confindustria così dà di più ai part… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: PNRR, Bonomi: 'Soldi importanti, ma per fare riforme che l'Italia non ha mai fatto' - Il Sole 24 ORE - sole24ore : PNRR, Bonomi: 'Soldi importanti, ma per fare riforme che l'Italia non ha mai fatto' - Il Sole 24 ORE… - alebarbiero : RT @sole24ore: PNRR, Bonomi: 'Soldi importanti, ma per fare riforme che l'Italia non ha mai fatto' - Il Sole 24 ORE -