Pd | Marcucci | “Da M5S scelta irresponsabile | chiude possibile alleanza”

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – "Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile di M5S chiude definitivamente ogni ragionamento su una possibile alleanza". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, all'Adnkronos.

