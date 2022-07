Palinsesti Sky 2022 2023 | zero novità sul fronte intrattenimento Si strizza l’occhio alla generalista

MutiLeonilde : RT @CinecittaNews: Palinsesti @SkyItalia 2022-23: il diamante #FilippoTimi per il debutto dei D’Innocenzo. La prima regia seriale di #Vale… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Palinsesti Sky, i protagonisti dei tv show della prossima stagione. FOTO - Tele_nauta : #PalinsestiSky 2022 e 2023: tutte le serie in arrivo con le prime date autunnali, le novità, i grandi ritorni e i p… - SkyTG24 : Palinsesti Sky, i protagonisti dei tv show della prossima stagione. FOTO - Tele_nauta : Palinsesti Sky 2022 e 2023: le conferme degli show, ma niente Italia’s Got Talent #IGT #palinsestiSky -

Sky Tg24

Andrà in onda dal 22 agosto sue Now House of the Dragon, primo spin - off de Il Trono di Spade. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione deidella tv satellitare a Roma. La serie sarà trasmessa in ...Il conto alla rovescia è cominciato, in assoluto per tutta la ricchissima e versatile offerta della prossima stagione (a partire da settembre 2022) dei, in particolare per la febbrile attesa del debutto assoluto di House of the Dragon , prequel de Il trono di spade , annunciato con la messa in onda esclusiva il 22 agosto: "debutta ... Palinsesti Sky, i protagonisti dei tv show della prossima stagione. FOTO Dopo la Rai, Mediaset e La7, sono stati presentati i nuovi palinsesti di Sky: eco le novità più importanti. Django e i suoi fratelli Kolossal western girato in Romania, con il cuore diviso tra Sergio ..."Stiamo realizzando un progetto con Victoria Cabello". Lo ha annunciato Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della pr ...