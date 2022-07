(Di giovedì 14 luglio 2022) La foto dista facendo il giro del web: avete visto che? Guardatela in bikini. L’ex velina bionda continua a far parlare di sé. Questa volta lo ha fatto con uno scatto che non è di certo passato inosservato, avete visto che meraviglia? Il suo volto è senza ombra L'articolo, ilB fachemusica.it.

Pubblicità

milanomagazine : In questa edizione abbiamo voluto sentire i diretti interessati, i tre conduttori: Vittorio Brumotti, Shaila Gatta,… -

CheMusica

Dopo essere stata per quattro anni Velina di Striscia la notizia conSilva adesso le due, che di recente hanno fatto un annuncio , sono al timone di Paperissima Sprint che va in onda su ...Alla conduzione c'è Vittorio Brumotti affiancato dalle ex veline Shaila Gatta eSilva. L'inviato di Striscia la notizia e le due ballerine a quanto pare non fanno parecchia simpatia a ... Mikaela Neaze Silva, il lato B fa impazzire tutti | Fisico scolpito Shaila Gatta manda in tilt il mondo dei social network con un video pauroso: l'ex velina indossa un costume che non copre i glutei.Shaila Gatta rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Leonardo Blanchard: "Cambiate le esigenze" L'ex velina di Striscia la notizia e ...