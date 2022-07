**M5S: Dieni a Patuanelli, 'voti fiducia o si dimetta'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Patuanelli voti la fiducia o si dimetta. #coerenza". Così su Twitter la deputata M5S Federica Dieni, ieri critica in assemblea sulla scelta dell'Aventino parlamentare, diretta al capodelegazione del Movimento al governo. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "lao si. #coerenza". Così su Twitter la deputata M5S Federica, ieri critica in assemblea sulla scelta dell'Aventino parlamentare, diretta al capodelegazione del Movimento al governo.

