LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Giuseppe Seimandi è ai quarti nell’arco nudo!

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 23.13 SNOOKER – Vittorie per la colombiana Garcia, il canadese Morra e l’egiziano Shahin negli ottavi di finale. 23.10 TIRO CON L’ARCO – BRAVISSIMO! Superato l’austriaco Steinwender 82-78, affronterà il tedesco Michael Meyer al prossimo turno! 23.07 BEACH HANDBALL – La Norvegia si aggiudica la semifinale femminile per 2-0 contro l’Argentina: adesso in finale attende la vincente di Germania-Stati Uniti. 23.04 WATERSKI & WAKEBOARD – ALLA GRANDE CHIARA VIRAG! 58.67, primo punteggio e qualificazione alla finale sempre più vicina! 23.01 FISTBALL – 2-0 per la Svizzera! Il secondo set va alle elvetiche per 11-9! Si fa sempre più dura per la Germania in questa finale ...

LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l'Italia batte 3-1 Singapore all'esordio nel torneo femminile. Bagnoli fuori dalla finale nel waterski CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.29 WHEELCHAIR RUGBY - Nelle eliminatorie del torneo misto la Gran Bretagna ha battuto la Svi ...La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky ...