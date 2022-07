Il comunicato di Draghi

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - lorepregliasco : Draghi ha appena comunicato al cdm che stasera rassegnerà le dimissioni #crisidigoverno - ilpost : +++ Draghi si dimette +++ La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato annunciando le dimissioni di Draghi: - GPursals : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - riotta : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: -

Molto probabilmente, con ildi, non sarà SuperMario a gestire la campagna elettorale ma un esecutivo elettorale e si fa il nome dell'attuale ministro dell'Economia Daniele Franco . ...... con queste parole il presidente del Consiglio Mariohaal Consiglio dei ministri convocato alle 18,15 la decisione delle sue dimissioni, che presenterà questa sera al Capo dello ... Politica Roma - 14/07/2022 20:59 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio ...