I tassisti ancora nelle piazze E il governo cambia le norme - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) Le proteste dei tassisti a Napoli contro la multinazionale Uber di Alessandro Farruggia La protesta dei tassisti piega il governo e determinerà una sostanziale riscrittura dell'articolo 10 del ddl ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Le proteste deia Napoli contro la multinazionale Uber di Alessandro Farruggia La protesta deipiega ile determinerà una sostanziale riscrittura dell'articolo 10 del ddl ...

luciobellucci5 : @michele_geraci @sbonaccini Non è ancora chiaro che siamo il paese più indebitato del mondo occupato da irresponsab… - ancora_italia : Ancora Italia è dalla parte delle migliaia di tassisti che in queste ore sta protestando davanti a Palazzo Chigi.… - JStraccini : @Matt_Orlandi @marattin I tassisti sono dei pagliacci e soprattutto dei ladri coi prezzi che fanno. Il problema è c… - ILGUARDIANOZ : La soluzione alle proteste della CASTA PRIVILEGIATA dei tassisti è, OVVIAMENTE quella di aprire a UBER in maniera m… - turi29834548 : RT @lagigetti: Ancora questi rompicazzo dei #tassisti -