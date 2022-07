Governo: Malpezzi, 'mercoledì momento responsabilità, Draghi necessario' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Ribadiamo che per noi è importante fare chiarezza in Parlamento: mercoledì ogni forza politica potrà dire cosa vuole fare rispetto alla prosecuzione di questa esperienza di Governo che noi riteniamo indispensabile per il Paese. Non sono venute meno le profonde ragioni per cui è nato il Governo Draghi anzi si sono aggiunte altre drammatiche urgenze. È il momento della responsabilità e della chiarezza”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Ribadiamo che per noi è importante fare chiarezza in Parlamento:ogni forza politica potrà dire cosa vuole fare rispetto alla prosecuzione di questa esperienza diche noi riteniamo indispensabile per il Paese. Non sono venute meno le profonde ragioni per cui è nato ilanzi si sono aggiunte altre drammatiche urgenze. È ildellae della chiarezza”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona

Pubblicità

pdnetwork : #DlAiuti: 20mld per famiglie e imprese. Forte segnale di un Governo che mette al centro le persone e i loro bisogni… - PES_PoA : RT @pdnetwork: #DlAiuti: 20mld per famiglie e imprese. Forte segnale di un Governo che mette al centro le persone e i loro bisogni. Per que… - Newsinunclick : Nell'Aula del Senato si sono susseguite le dichiarazioni dei partiti politici. Matteo Renzi di Italia Viva ha rivol… - brandobenifei : RT @pdnetwork: #DlAiuti: 20mld per famiglie e imprese. Forte segnale di un Governo che mette al centro le persone e i loro bisogni. Per que… - maluni54 : RT @pdnetwork: #DlAiuti: 20mld per famiglie e imprese. Forte segnale di un Governo che mette al centro le persone e i loro bisogni. Per que… -