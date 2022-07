Catania, infermiere uccide due pazienti per ripicca: l'ospedale lo aveva trasferito (Di giovedì 14 luglio 2022) Erano ricoverate all?ospedale di Catania per essere curate. Non erano gravi, non erano in pericolo di vita. Sono state uccise da un infermiere insoddisfatto, arrabbiato con l?azienda... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 luglio 2022) Erano ricoverate all?diper essere curate. Non erano gravi, non erano in pericolo di vita. Sono state uccise da uninsoddisfatto, arrabbiato con l?azienda...

