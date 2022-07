Calciomercato Torino, in arrivo un giocatore dello Spezia: le cifre (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Torino, dopo aver perso Belotti e con Bremer in uscita, sta per concludere un affare in entrata. Si tratta di un giocatore dello Spezia: Giulio Maggiore. Come riporta Tuttosport, è tutto fatto per il centrocampista italiano, manca solo l’annuncio ufficiale. Il centrocampista, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili delle Aquile e dopo due stagioni in Serie A con lo Spezia sta arrivando la grande occasione. Maggiore è in rosa dal 2016 e il suo contratto scade nel 2023, ma l’ultimo rinnovo risale a ormai 4 anni fa, nel 2018. Giulio Maggiore Spezia Per il centrocampista si prepara un quadriennale con opzione per il quinto anno a 800 mila euro, quasi il triplo di quello che attualmente percepisce con il club ligure. C’è anche l’accordo tra i due club: 5 milioni più uno di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Il, dopo aver perso Belotti e con Bremer in uscita, sta per concludere un affare in entrata. Si tratta di un: Giulio Maggiore. Come riporta Tuttosport, è tutto fatto per il centrocampista italiano, manca solo l’annuncio ufficiale. Il centrocampista, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili delle Aquile e dopo due stagioni in Serie A con losta arrivando la grande occasione. Maggiore è in rosa dal 2016 e il suo contratto scade nel 2023, ma l’ultimo rinnovo risale a ormai 4 anni fa, nel 2018. Giulio MaggiorePer il centrocampista si prepara un quadriennale con opzione per il quinto anno a 800 mila euro, quasi il triplo di quello che attualmente percepisce con il club ligure. C’è anche l’accordo tra i due club: 5 milioni più uno di ...

