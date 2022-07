Calciomercato Napoli, spuntano due ipotesi per la difesa (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Napoli, secondo il Mattino la Società avrebbe pensato a due ipotesi per la difesa. Per la difesa del Napoli sono spuntate due opzioni, rispettivamente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 luglio 2022), secondo il Mattino la Società avrebbe pensato a dueper la. Per ladelsono spuntate due opzioni, rispettivamente … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, chiuso l'accordo per #Koulibaly. Il #Napoli diviso tra #Kim e #Acerbi - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - infoitsport : Calciomercato Napoli, non solo Kim: tutte le alternative per il post Koulibaly - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, non solo Kim: tutte le alternative per il post Koulibaly #Forzanapoli #Napolicalcio… -