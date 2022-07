Assalto al Campidoglio Gli hacker cinesi spiavano i giornalisti Usa

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tra gennaio e febbraio 2021, cioè nelle settimane in cui gli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione internazionale nel complicato (e violento) passaggio di consegne tra Donald Trump e Joe Biden, i ricercatori di Proofpoint hanno identificato cinque campagne di TA412, gruppo diritenuto allineato agli interessi dello Stato cinese con obiettivi di spionaggio strategico, contro alcunistatunitensi, in particolare i corrispondenti dalla Casa Bianca e quelli che si occupano di sicurezza nazionale. È una delle conclusioni di un rapporto appena diffuso dalla società di sicurezza informatica statunitense. “Se stanno puntando a un obiettivo che probabilmente si impegna con contenuti più liberali, impersonano il Guardian”, ha dichiarato Ryan Kalember, vicepresidente esecutivo di Proofpoint per la strategia informatica, alla CNN. “Se invece si ...

TombaDavide : RT @Asiablog_it: #USA ???? #Trump sapeva di aver perso ma ha continuato comunque a mentire, truffando milioni di suoi sostenitori, compresi… - sidewayseye : RT @Asiablog_it: #USA ???? #Trump sapeva di aver perso ma ha continuato comunque a mentire, truffando milioni di suoi sostenitori, compresi… - ricpirla : @Fabry0222 Dicono che Conte era alla testa dell'assalto al campidoglio. - mdipatrizi5 : @AndreaBitetto Vogliamo parlare di Trump ha aizzato l'assalto al Campidoglio o Orban che ha cancellato i diritti dei magiari ? - marketingpmi : RT @Davide: Cos’è uscito dall’ultima inquietante audizione del Congresso americano sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Su @esquireit… -

Per l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale quello alperò " non fu un colpo di ... Leggi anche "Trump voleva unirsi all'a Capitol Hill", l'accusa della super testimone Cassidy ...... "Non possiamo dirlo, ma il presidente ci chiederà di marciare sul", si legge in uno dei documenti emersi. E infine che ventiquattrore prima dell'Trump parlò almeno due volte, ...Alla vigilia dell'irruzione in Campidoglio, l'ex guru parlò con The Donald e poi annunciò in radio: "Sarà l'inferno" ...'Le rivelazioni degli assistenti di Trump dicono che l'ex presidente cercò di raggiungere il Campidoglio ma gli fu impedito. Da come aveva parlato nel suo discorso, sembrava proprio che sarebbe stato ...