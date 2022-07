Ana de Armas è scappata da Los Angeles per colpa della sua storia d’amore con Ben Affleck

Leggi su amica

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ana deparla per la prima voltafinesua relazione con Ben. Che ha avuto conseguenze anche nella sua vita di tutti i giorni: l’ha fatta scappare da Los. Ecco le parole dell’attrice, che nei prossimi mesi vedremo molto spesso al cinema e in tv. A cominciare da The grey man, il film su cui Netflix sta puntando tutto… Foto Ap Prima di mettersi con uno degli scapoli più abìmbiti di Hollywood, Ana deera una giovane attrice che si affacciava alla grande popolarità. Aveva già girato l’ultimo 007, No time to die. Ma, a causapandemia, il film era ancora nel limbo. E in Cena con delitto – Knives out (2019), il suo non era certo il primo nome in cartellone. L’assalto mediatico quando è iniziata la sua...