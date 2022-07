AGCM indaga su Google | possibile abuso di posizione dominante Limita l' interoperabilità dei dati

(Di giovedì 14 luglio 2022) La denuncia di Hopa, gestore dell'applicazione Weople, ha dato il via a un'istruttoria:renderebbe complicato ad altre aziende accedere aidei suoi account....

Pubblicità

Milano Finanza

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (), informalmente nota come Antitrust , ha annunciato di aver avviato un monitoraggio sul fenomeno della shrinkflation . Unione delle parole inglesi shrink (stringere) e inflation (inflazione), il ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha aperto quattro distinte istruttorie su Vodafone Italia, Fastweb, Wind Tre e Telecom Italia per presunte pratiche commerciali scorrette dopo un numero elevato di istanze di intervento ... L'Antitrust contro la shrinkflation, quando con l'inflazione non aumentano i prezzi ma si riducono i prodotti