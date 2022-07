Zendaya è pronta a una nuova avventura. Dice no solo a una cosa… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Zendaya è lanciatissima. solo, non ha abbastanza tempo per fare tutto quello che vorrebbe. Il prossimo obbiettivo della giovane star, incoronata da Time come una delle persone più influenti del 2022, oltre a due nuovi film in uscita, è il debutto dietro alla cinepresa per un episodio della terza stagione della serie cult Euphoria di cui è protagonista. Euphoria agli Emmy Award A soli 25 anni, l’attrice che ha già recitato in Dune con Timothée Chalamet, in Spider-Man con Tom Holland – diventato poi il suo fidanzato – in Malcolm & Marie di Sam Levinson, si sente pronta per la regia della serie teen. «È buffo. Avrei dovuto dirigere il sesto episodio», racconta a Vogue, «ma poi ci ho dovuto recitare». Leggi su amica (Di mercoledì 13 luglio 2022)è lanciatissima., non ha abbastanza tempo per fare tutto quello che vorrebbe. Il prossimo obbiettivo della giovane star, incoronata da Time come una delle persone più influenti del 2022, oltre a due nuovi film in uscita, è il debutto dietro alla cinepresa per un episodio della terza stagione della serie cult Euphoria di cui è protagonista. Euphoria agli Emmy Award A soli 25 anni, l’attrice che ha già recitato in Dune con Timothée Chalamet, in Spider-Man con Tom Holland – diventato poi il suo fidanzato – in Malcolm & Marie di Sam Levinson, si senteper la regia della serie teen. «È buffo. Avrei dovuto dirigere il sesto episodio», racconta a Vogue, «ma poi ci ho dovuto recitare».

