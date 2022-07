Tre persone saranno processate per il caso dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez (Di mercoledì 13 luglio 2022) La giudice dell’udienza preliminare (gup) di Perugia Natalia Giubilei ha deciso di rinviare a giudizio l’ex rettrice dell’università per stranieri della città, Giuliana Grego Bolli, l’attuale direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, per il caso dell’esame di italiano svolto Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) La giudice dell’udienza preliminare (gup) di Perugia Natalia Giubilei ha deciso di rinviare a giudizio l’ex rettrice dell’università per stranieri della città, Giuliana Grego Bolli, l’attuale direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, per ildisvolto

ilpost : Tre persone saranno processate per il caso dell'esame di italiano del calciatore Luis Suarez