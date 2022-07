Totti | una pausa dalla separazione | si rilassa giocando a padel

Pubblicità

IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - FranAltomare : Tutto quello che sapevo sull’amore era una bugia. #Totti #Ilary - Linkiesta : #IlaryBlasi fa la parte della porella, ma la fine della storia con #Totti è gestita da donna di potere La conduttr… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @lucagrandicelli: Se conosco bene il popolo italico, questa cosa di #Totti e Ilary Blasi sarà peggio di una crisi di governo. - pincopa02997127 : RT @AnitaCecolin: I Totti si sono cornificati, separati valgono pagine di inchiostro. Invece che la benzina sta quasi a 2 euro che una bott… -

Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francescosi è apertacaccia all'uomo. Mentre la showgirl e presentatrice è fuggita dai rumors e dal gossip in Africa, in Italia si lavora per individuare l'uomo con il quale Ilary avrebbe voltato ...Altro stile, altri toni. Ma dopo Francesco(da Ilary Blasi) , un altro sportivo si separa. Dopo quarant'anni di matrimonio Francesco ...'77 e vincitore del Giro d'Italia del 1984) e l'erede di...Il conduttore de La vita in diretta in viaggio di nozze con il marito Il settimanale Chi riporta nell'ultimo numero anche delle curiosità sui giorni speciali di Alberto Matano . Il conduttore de ...E' iniziata proprio così: come si sono conosciuti Ilary Blasi e Francesco Totti, quell'amore che sembrava destinato a durare per l'eternità ...