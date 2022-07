Si schianta contro un albero a San Donato: donna di 47 anni finisce in ospedale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per lei sospetta frattura del bacino. Meno serie le condizioni della passeggera 59enne. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per lei sospetta frattura del bacino. Meno serie le condizioni della passeggera 59enne. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire

Pubblicità

Giacinto_Bruno : Si schianta in moto contro un’auto: giovane (28 anni) di Cardè morto sulla provinciale tra Saluzzo e Torre San Gior… - Giacinto_Bruno : RT @StampaCuneo: Si schianta in moto contro un’auto: giovane di 28 anni morto sulla provinciale tra Saluzzo e Torre San Giorgio https://t.c… - ilmetropolitan : #Avellino, auto con a bordo una famiglia si schianta contro il #guardrail in A16 - TorinoNews24 : Torino - Un altro incidente mortale: auto si schianta contro albero, muore a 32 anni... - StampaCuneo : Si schianta in moto contro un’auto: giovane di 28 anni morto sulla provinciale tra Saluzzo e Torre San Giorgio -