Red Bull 64 Bars arriva a Scampia con Fabri Fibra, Madame, Marracash (Di mercoledì 13 luglio 2022) e molti altri, l’evento sarà visibile anche in streaming Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Veledi Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars – format culto del rap nella sua forma più pura – arriva nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format. Red Bull 64 Bars Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà protagonisti Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash, supportati dal dj TY1 ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) e molti altri, l’evento sarà visibile anche in streaming Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Veledia Napoli, per la prima volta Red64– format culto del rap nella sua forma più pura –nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format. Red64Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà protagonisti Ernia,, Geolier, Guè,, supportati dal dj TY1 ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - soldatagranata : Red Bull ring circuito di merda no cap - marina82854013 : RT @Alessan42745900: @Adnkronos Con la quinta si mettono le ali, tipo la Red bull??. - Ticinonline : Sogno Mondiale? Per la Ferrari è una corsa... a ostacoli #ferrari @F1 - noianononhodet1 : @mike_fusco Gli manca solo di avere come sponsor al posto di Red bull un produttore di Amarone e potresti essere davvero tu -

F1, Vettel: "Penso vincerà Verstappen, ma spero Leclerc" La lotta è fra loro due: Max Verstappen e Charles Leclerc . Con la vittoria in Austria il ferrarista si è portato a - 38 dal portacolori Red Bull in campionato e mancano ancora 11 gare alla fine del Mondiale di Formula 1 . Sebastian Vettel , che di titoli ne ha vinti quattro, ha fatto il suo pronostico. Come raccontato dai profili ... Incidente Hamilton, Villeneuve: 'Tifosi imbarazzanti' - FormulaPassion.it Tra questi, purtroppo, anche quelli inerenti al comportamento dei tifosi presenti sulle tribune del Red Bull Ring. Nel mezzo della marea Orange, accorsa anche questa volta per sostenere il campione ... Red Bull F1, Vettel: "Penso vincerà Verstappen, ma spero Leclerc" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash al primo Red Bull 64 live a Napoli Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap nella sua forma più pura - arriva nelle stra ... La lotta è fra loro due: Max Verstappen e Charles Leclerc . Con la vittoria in Austria il ferrarista si è portato a - 38 dal portacoloriin campionato e mancano ancora 11 gare alla fine del Mondiale di Formula 1 . Sebastian Vettel , che di titoli ne ha vinti quattro, ha fatto il suo pronostico. Come raccontato dai profili ...Tra questi, purtroppo, anche quelli inerenti al comportamento dei tifosi presenti sulle tribune delRing. Nel mezzo della marea Orange, accorsa anche questa volta per sostenere il campione ... Red Bull 64 Bars Live: il concerto a Napoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap nella sua forma più pura - arriva nelle stra ...