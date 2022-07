Red Bull 64 Bars arriva a Scampia con Fabri Fibra, Madame, Marracash (Di mercoledì 13 luglio 2022) e molti altri, l’evento sarà visibile anche in streaming Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Veledi Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars – format culto del rap nella sua forma più pura – arriva nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format. Red Bull 64 Bars Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà protagonisti Ernia, Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash, supportati dal dj TY1 ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) e molti altri, l’evento sarà visibile anche in streaming Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Veledia Napoli, per la prima volta Red64– format culto del rap nella sua forma più pura –nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format. Red64Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà protagonisti Ernia,, Geolier, Guè,, supportati dal dj TY1 ...

