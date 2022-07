Pippo Franco ricoverato in ospedale: malore nella notte. «Sta meglio» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paura per Pippo Franco. Il comico tra i simboli del Bagaglino sarebbe infatti ricoverato a Roma, al Policlinico Gemelli: secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, Pippo Franco avrebbe accusato un malore nella notte e gli sarebbe stato diagnosticato un Tia (attacco ischemico transitorio). Stando a quanto si apprende le sue condizioni, pur gravi, non desterebbero particolare preoccupazione: l’attacco subìto si sta infatti risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete. L’attore comico dovrebbe lasciare il Gemelli entro la fine di questa settimana. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paura per. Il comico tra i simboli del Bagaglino sarebbe infattia Roma, al Policlinico Gemelli: secondo quanto riporta l’agenzia ANSA,avrebbe accusato une gli sarebbe stato diagnosticato un Tia (attacco ischemico transitorio). Stando a quanto si apprende le sue condizioni, pur gravi, non desterebbero particolare preoccupazione: l’attacco subìto si sta infatti risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete. L’attore comico dovrebbe lasciare il Gemelli entro la fine di questa settimana. L'articolo proviene da Corriere.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - blogtivvu : Pippo Franco come sta dopo il malore? Interviene il figlio: “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta”… - mircodibasilio : @MariuzzoAndrea In primis mi preme ricordare che Franco è il nome e Pippo il cognome. - RADIOBRUNO1 : L'attore si è sentito male nella notte di ieri ?? #PippoFranco #malore #ospedale #RadioBruno #13luglio - misseleonoraxx : RT @misseleonoraxx: Ma sbatte il cazzo se voi u0mini vi volete raccontare la storiella di essere alpha o master o pippo franco, per parlare… -