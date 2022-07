Orgoglio Italia: batte Cuba per la seconda volta nella storia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver perso contro Olanda, Usa e Giappone, e vinto contro Curacao, per la nazionale di baseball alla Haarlem Week, in Olanda, arriva il risultato più prestigioso: contro Cuba, la nazionale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver perso contro Olanda, Usa e Giappone, e vinto contro Curacao, per la nazionale di baseball alla Haarlem Week, in Olanda, arriva il risultato più prestigioso: contro, la nazionale ...

Pubblicità

Pres_Casellati : Alle #TermediCaracalla per applaudire il talento straordinario e la magia coreografica e interpretativa di… - carmelitadurso : Da ieri a Madrid c’è questa piazza… Un riconoscimento meritato per la più grande di tutti… Un orgoglio per l’Italia… - MasterTones : RT @Gazzetta_it: Orgoglio Italia: batte Cuba per la seconda volta nella storia - Gazzetta_it : Orgoglio Italia: batte Cuba per la seconda volta nella storia - francescocolucc : RT @Pres_Casellati: Alle #TermediCaracalla per applaudire il talento straordinario e la magia coreografica e interpretativa di #RobertoBoll… -