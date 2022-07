Nel Dl Aiuti luci ed ombre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un decreto Aiuti fatto di luci e ombre. Nel testo che settimana scorsa è stato approvato alla Camera (adesso entro il 16 luglio deve avere l’ok definitivo anche dal Senato) ci sono alcune novità interessanti e altre che lasciano un po’ l’amaro in bocca. Sicuramente è positivo l’aver dato una stretta al reddito di cittadinanza, introducendo la possibilità per i datori di lavoro privati di contattare direttamente i precettori dell’agevolazione per offrirgli un lavoro. Secondo il testo, se chi viene contattato dovesse rifiutare l’offerta, il datore può segnalare la cosa ai centri dell’impiego al fine della decadenza del beneficio. Il reddito di cittadinanza verrà dunque tolto a chi rifiuterà due offerte di lavoro, oppure anche solo una dopo aver goduto per 18 mesi del beneficio. Al momento non è però ancora chiaro come funzionerà questo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un decretofatto di. Nel testo che settimana scorsa è stato approvato alla Camera (adesso entro il 16 luglio deve avere l’ok definitivo anche dal Senato) ci sono alcune novità interessanti e altre che lasciano un po’ l’amaro in bocca. Sicuramente è positivo l’aver dato una stretta al reddito di cittadinanza, introducendo la possibilità per i datori di lavoro privati di contattare direttamente i precettori dell’agevolazione per offrirgli un lavoro. Secondo il testo, se chi viene contattato dovesse rifiutare l’offerta, il datore può segnalare la cosa ai centri dell’impiego al fine della decadenza del beneficio. Il reddito di cittadinanza verrà dunque tolto a chi rifiuterà due offerte di lavoro, oppure anche solo una dopo aver goduto per 18 mesi del beneficio. Al momento non è però ancora chiaro come funzionerà questo ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - fattoquotidiano : Oggi l’Italia avrebbe un milione di poveri in più se il governo Conte-2 non avesse concesso, nel 2020, aiuti pubbli… - Avvenire_Nei : “Tagliati gli aiuti alimentari dell’Onu, 6 milioni di persone sono a rischio carestia. Viaggio nel Paese più giovan… - allo757 : RT @PaoloBorg: Putin blocca gli aiuti umanitari nel nord della Siria Ha bloccato tre valichi su quattro per i camion umanitari e quasi due… - Federica2651995 : RT @PaoloBorg: Putin blocca gli aiuti umanitari nel nord della Siria Ha bloccato tre valichi su quattro per i camion umanitari e quasi due… -